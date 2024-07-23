صور توضح نوع المنتج.. ضبط مصنع غير مُرخص لتصنيع وإعادة تعبئة الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن ضبط مصنع غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة مُنتج (الشاي) من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لكل مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات، وتطبيق القانون حِيال المخالفين، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

شن جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية، استهدفت مصنعًا غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر مُستخدما في تغليفه أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخرى والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر، مضافًا إليها بعض المحسنات، كما أنها تؤثر على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.

وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للإدارة العامة للتحريات بالجهاز عن وجود أحد الكيانات الوهمية غير المرخصة، تقع بنطاق بمحافظة القليوبية، يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة مُنتج الشاي مجهول المصدر تحت أسماء علامتين تجاريتين من كُبرى العلامات والمنتجات الشهيرة المتداولة في الأسواق.

وعلى الفور، استهدفت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للتحريات، المنطقة محل الواقعة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المنشأة عن التراخيص الخاصة بالمصنع، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأنه يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة كميات كبيرة من منتج (الشاي) مجهول المصدر، مُستخدمًا في ذلك أسماء علامتين تجاريتين من كُبرى العلامات والمنتجات الشهيرة المتداولة في الأسواق مع إضافة بعض الُمحسنات قبل طرحها في الأسواق.

وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وضبط كميات كبيرة من (الشاي) مجهول المصدر الضار بصحة وسلامة المستهلكين قبل تداولها في الأسواق، كما تم التحفظ على الأدوات والمعدات المُستخدمة في التصنيع والتعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وجاءت المضبوطات محل الواقعة على النحو التالي:

- ضبط 38 كرتونة شاي أسود ناعم مُعبأ بإجمالي 456 كجم.

- ضبط 13 شيكارة شاي أسود ناعم (جار تعبئته) وزن الشيكارة 70 كجم بإجمالي 910 كجم.

- ضبط الأدوات المُستخدمة في التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي.

- ضبط 35 كرتونة فارغة مطبوع عليها الأسماء والعلامات التجارية المتداولة.

- ضبط 8075 عبوة شاي فارغة، وزن العبوة 250 جراما.

- ضبط 5 ماكينات فاكيوم (لتفريغ الهواء) واللحام.

- ضبط 20 اسطمبة ضغط للأكياس بعد التعبئة.

- ضبط ميزان ديجيتال.

- ضبط 4 مكواة كهربائية.

- ضبط الأختام المُستخدمة في طباعة تاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوات.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لمظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، أخذًا في الاعتبار الحفاظ على المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة.

وأوضح "السجيني"، ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين، مُشددًا على عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغائية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.

ويهيب جهاز حماية المستهلك، بالمواطنين، ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي، من هنا.

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