بسبب فوز الأهلي على بيراميدز.. إحالة مصور تلفزيوني للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال مصدر داخل مبنى التلفزيون المصري، إنه تم إحالة أحد مصوري التلفزيون المصري، إلى التحقيق وذلك بسبب تصرفه في مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، إنه تم إحالة المصور إلى التحقيق بسبب احتفاله بفوز النادي الأهلي على بيراميدز في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الاثنين.

وشدد المصدر، على أنه توجد تنبيهات مشددة بعد إظهار الانتماء الكروي مع ضرورة التزام الحياد والموضوعية والمصداقية في التغطية الإعلامية لمباريات كرة القدم.

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