ضربت تل أبيب.. الحوثيون يبثون مشاهد إطلاق المسيّرة "يافا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين مشاهد لإطلاق "المسيّرة يافا" التي قالت الجماعة في وقت سابق إنها ضربت هدفا مهما في تل أبيب.

وبات اسم الطائرة المسيرة "يافا" الأكثر تداولاً، حيث استخدمتها جماعة الحوثي لضرب تل أبيب وأصابت الجيش الإسرائيلي بالذعر.

وأعلنت جماعة الحوثيين على لسان زعيمها عبد الملك الحوثى، أن المقاومة الفلسطينية هي من قامت باختيار اسم الطائرة قبل انطلاقها صوب تل أبيب، وقد سميت "يافا".

وهي مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أي طائرة أخرى.