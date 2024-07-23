حركة تنقلات الداخلية 2024 تراعي المعايير الأساسية والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يراقب عشرات الآلاف من ضباط الشرطة، حركة التنقلات والترقيات التي سيتم اعتمادها من قبل وزير الداخلية.

وخلال ساعات سيعتمد المجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة الترقيات والتنقلات ضباط الشرطة 2024.

ومن المقرر الإعلان عن حركة تنقلات الشرطة 2024 خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن راعت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2024 المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وتشمل الحركة نقل عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن ونوابهم، ومدير المباحث، بالإضافة إلى تصعيد عدد من القيادات الشابة في المناصب القيادية.

كما تشمل حركة تنقلات وزارة الداخلية تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط.