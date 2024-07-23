شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": الحوار الوطنى يساعد على توحيد جهود الارتقاء بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بما يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني من اهتمام ومناقشات جادة حول قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصرى وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

وأضافت النائبة هند رشاد، أن تلك الخطوة تؤكد عزم القيادة السياسية في المضي قدما علي النهوض بملف حقوق الإنسان، وأن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية.

وأكدت أن قرار إخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطياً طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشير إلى أن هناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة لضمان حقوق الإنسان، وهذا الملف من أولويات ومبادئ الجمهورية الجديدة.

وأكملت بأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم وذلك من أجل دمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة وهذه أيضا بادرة طيبة، وهذا يأتى فى إطار حرص الدولة على ملف الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واستطردت النائبة هند رشاد أن قرار الرئيس يأتي تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو والتي مهدت الطريق نحو التنمية والبناء وهو دعوة بأن مصر حريصة على مستقبل أبنائها ودمجهم في المجتمع بما يساهم في الاستفادة من كفائتهم.