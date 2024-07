شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل التحالف الوطنى مع الطلاب بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفلت أمانة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية، بانتهاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وذلك من خلال مبادرة "Right Next to you" التي هدفت إلى دعم الطلاب والطالبات خلال فترة الامتحانات.



وحرصت المبادرة، التي استمرت طوال فترة الامتحانات، على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب، من خلال توفير بيئة هادئة للدراسة، وتقديم وجبات خفيفة، وتنظيم فعاليات ترفيهية، بالإضافة إلى توزيع أدوات الدراسة.



وتُوجت المبادرة بحفل ختامي بهيج، حيث تم توزيع الهدايا على أوائل الثانوية العامة، كما تم إجراء سحب على جوائز قيمة شملت أظرفًا مالية بقيمة 500 جنيه مصري، وهدايا متنوعة، وشنتط هاندباج، ونوت بوك، وكابات، وماجات.



وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بدعم كافة مبادرات دعم التعليم، إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في بناء الأجيال القادمة.