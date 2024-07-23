شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر كانت مادة خام للمستعمرين وثورة يوليو حررتها بالتنمية المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن الفترة الأولى لثورة 23 يوليو كان بها إصلاحا زراعيا وإعادة لتوزيع الأراضي فى ضوء فكرة التنمية المستقلة فى مصر.

وأضاف أكرم القصاص، في مداخلة هاتفية للقناة المصرية، أن مصر كانت مجرد مواد خام بالنسبة للدول الاستعمارية، ولعل دول كبرى مثل بريطانيا تركت آثارا كبيرة لأنها حرصت على الحفاظ على الدولة العبرية والتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وغيرها، وقال: "بعد 72 سنة ننظر لثورة يوليو في زمانها ومكانها، فلا يمكن اليوم النظر إليها اليوم بحجم ما تحقق في التصنيع والمدارس والمستشفيات والمياه والصرف الذي وصل الآن إلى كل مناطق مصر".

وتابع أكرم القصاص: "ما يطرح الآن من فكرة حياة كريمة وأن يأخذ الريف حقه من التنمية والثقافة والخدمات بشكل عادل وموزع مهم جدا الآن، وهو عكس مبادئ الدولة المصرية التى ترسخت منذ ثورة التحرر فى 23 يوليو".

وأشار، إلى أن الشعب المصري واعي جدا ويدرك أهمية الاستقلال والتطور والوقوف أمام التآمر بوعيه الكبير وتفهمه الواسع.