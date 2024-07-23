رفع القبب الذهبية يعلوها الصليب فوق بناء كنيسة "سيدة الفرح" الأرثوذكسية قيد الانشاء على ضهور زحلة

إرتفعت القبب الذهبية يعلوها الصليب، فوق بناء كنيسة "سيدة الفرح" الأرثوذكسية، قيد الانشاء على ضهور زحلة.

والكنيسة يبنيها المعتمد البطريركي في موسكو المتروبوليت نيفن صيقلي، في مسقط رأسه زحلة، وفق الطراز الروسي، على الرابية المطلة على المدينة، وستضم ايضاً متحف المتروبوليت نيفن للأيقونات الروسية الارثوذكسية.

وقد وضع حجر الاساس لها في 22 أيلول 2019، بيد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي، وفي عهد رئاسة المتروبوليت انطونيوس الصوري لأبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما، على ما تؤرخ اللوحة التي وضعت في المكان مستهلةً بعبارة "لمجد إلهنا القدوس المثلث الأقانيم".