حمية عرض مع 4 نواب لشؤون إنمائية مناطقية تعنى بصيانة الطرق ومعالجة الانهيارات

التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ في مكتبه في الوزارة، النّائب ​بلال الحشيمي​، وبحث معه في شؤون إنمائيّة تُعنى بها الوزارة في قضاء زحلة، ولاسيّما منها صيانة الطّرقات في القضاء.

ولاحقًا، التقى حمية النّائب ​فريد البستاني​، حيث جرى البحث في شؤون إنمائيّة تُعنى بها الوزارة في الشّوف، ولا سيّما صيانة الطّرقات ومعالجة الانهيارات على بعض طرقات القضاء، وذلك وفقًا للاعتمادات المتوفّرة لديها.

وتوجّه البستاني بالشّكر إلى حميّة على "متابعته المستمرّة للتّوجيهات المعطاة للعمل على ملفّات صيانة الطّرقات، ومعالجة الانهيارت في الشّوف"، مشيدًا بـ"سرعة الاستجابة وإعطاء التّوجيهات للمعنيّين في الوزارة بمباشرة العمل لمعالجة الانهيار على حائط الدّعم في بيت الدين".

كما استقبل حميّة النّائب ​محمد سليمان​، حيث عرض معه ملف صيانة الطّرقات في عكار، ولا سيّما منها في منطقة وادي خالد، مؤكّدًا أنّ "صيانة الطّرقات الأساسيّة ترتكز على مبدأ الأولويّات والاعتمادات المتوفرة لدى الوزارة، وكذلك إنجاز الإجراءات المطلوبة في إدارات معنيّة أخرى".

واجتمع كذلك مع النّائبة ​نجاة صليبا​، وبحث معها في ملف صيانة الطّرقات الأساسيّة في منطقة الشوف، وكذلك بموضوع الأملاك العموميّة البحريّة.