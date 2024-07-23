الجيش الإسرائيلي: مسيّرة تابعة لسلاح الجو استهدفت سيارة فيها عناصر لحزب الله بمنطقة شقرا

اعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان ان "مكسيرة تابعة لسلاح الجو استهدفت سيارة بها عناصر لحزب الله في منطقة شقرا جنوب".
وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الاسرائيلي المسير أغار مستهدفا سيارة في محيط بلدة شقرا وعلى الفور تحركت سيارات الاسعاف الى المكان.
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