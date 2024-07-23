جعجع التقى بلاسخارت: لمشاورات بين الكتل بين الدورات الانتخابية حتى الوصول الى انتخاب رئيس من دون المس بالدستور

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
واشار بيان عن حزب "القوات" الى انه خلال اللقاء استمعت بلاسخارت الى موقف القوات "الداعي منذ عملية طوفان الأقصى الى التطبيق الفعلي للقرار ١٧٠١ ولاسيما وان فتح حزب الله الجبهة الجنوبية أدى إلى المزيد من الحروب والمآسي والدمار المجاني للجنوب وأهله من دون التمكن من تجنيب غزة الاجتياح والهدم شبه الكلي والتهجير".
كما تم البحث في "موضوع الانتخابات الرئاسية والتعطيل الذي يمارسه الثنائي الشيعي وأن الحل يكمن في إلتزام رئيس المجلس النيابي المسار الدستوري والدعوة إلى جلسة انتخابات بدورات متتالية، حيث لا مانع لدى القوات أن تُجرى مشاورات بين الكتل بين الدورات الانتخابية حتى الوصول في نهاية المطاف الى انتخاب رئيس من دون المس بالدستور أو إرساء أعراف مخالفة له".
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