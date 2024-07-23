أشار وزير الخارجيّة التّركيّة هاكان فيدان، إلى أنّ "يجب مناقشة وضع المعارضة السّوريّة، ومصير المناطق الّتي تسيطر عليها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة"، مؤكّدًا أنّ "هناك خطوات يجب أن نتّخذها في تركيا بالتّعاون مع الدّولة السّوريّة، مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللّاجئين بشكل آمن".
وأعلن، في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربيّة"، أنّني "سأزور القاهرة في آب المقبل، للتّحضير لزيارة الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة"، لافتًا إلى أنّه "يجب معالجة مخاوف مصر فيما يتعلّق بأمن حدودها مع ليبيا". وشدّد على أنّ "علاقاتنا مع الدّول العربيّة وصلت إلى مستوى ممتاز، وندير خلافاتنا بنضج ضمن إطار استراتيجي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيدان: هناك خطوات يجب أن تتخذها تركيا مع سوريا مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.