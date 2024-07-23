فيدان: هناك خطوات يجب أن تتخذها تركيا مع سوريا مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين

أشار وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​، إلى أنّ "يجب مناقشة وضع المعارضة السّوريّة، ومصير المناطق الّتي تسيطر عليها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة"، مؤكّدًا أنّ "هناك خطوات يجب أن نتّخذها في ​تركيا​ بالتّعاون مع الدّولة السّوريّة، مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللّاجئين بشكل آمن".

وأعلن، في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربيّة"، أنّني "سأزور القاهرة في آب المقبل، للتّحضير لزيارة الرّئيس ال​مصر​ي ​عبد الفتاح السيسي​ إلى أنقرة"، لافتًا إلى أنّه "يجب معالجة مخاوف مصر فيما يتعلّق بأمن حدودها مع ليبيا". وشدّد على أنّ "علاقاتنا مع الدّول العربيّة وصلت إلى مستوى ممتاز، وندير خلافاتنا بنضج ضمن إطار استراتيجي".