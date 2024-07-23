الفلبين تستعد لظاهرة "لا نينا" وأعاصيرها القوية

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعد الفلبين لحدوث ظاهرة الطقس "لا نينا" في الشهر المقبل، والتي قد تؤدي إلى أعاصير قوية، بحسب ما قاله وزير العلوم والتكنولوجيا الفلبيني ريناتو سوليدوم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن سوليدوم قوله في منتدى بمانيلا، إن هناك فرصة بنسبة 70% لتطور ظاهرة "لا نينا" بداية من شهر أغسطس المقبل، حيث من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في الربع الرابع من العام، وأن تستمر خلال الربع الأول من عام 2025.

وأوضح أنه في ظل حدوث ظاهرة "لا نينا"، التي من المرجح خلالها أن تتعرض البلاد لأعاصير، يجب علينا الاستعداد للأعاصير القوية أيضاً.

يذكر أن ظاهرة "لانينا" هي واحدة من ظواهر الطقس الطبيعية التي تحدث في المحيط الهادئ، والتي تعقب ظاهرة النينو، حيث يحدث انخفاض في درجات حرارة سطح المحيط في المنطقة المركزية للهادئ الاستوائي، وهو ما يؤثر على نمط الطقس في مناطق مختلفة حول العالم.