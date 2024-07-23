البرلمان العربي: تصنيف الكنيست للأونروا منظمة إرهابية "تحد سافر" للقانون الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - استنكر البرلمان العربي، قرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، مضيفا أن هذا القرار يعد تحديا سافرا لكافة القرارات والقوانين الدولية، كما أنه يأتي امتدادًا لمحاولات الاحتلال لإرهاب منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.

ودان البرلمان العربي، في بيان له اليوم الثلاثاء، استمرار وتصاعد وتيرة مجازر الاحتلال، وإمعانه في ارتكاب المزيد من حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وهو ما يجسد الإرهاب الحقيقي بكل معانيه، في تحد لقرار محكمة العدل الدولية الأخير.

وأكد البرلمان دعمه المطلق لوكالة "الأونروا" للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي المحلتة .

ودعا البرلمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة الأونروا، مطالبا البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.