خلال أسبوع.. ايغاد تستضيف مؤتمر يضم الأطراف الرئيسية لإيجاد حل لإنهاء أزمة السودان

ياسر رشاد - القاهرة - ناشد عمر جيلي، رئيس دولة جيبوتي، بوصفه رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيغاد، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لمنع انهيار وشيك للسودان.

الحرب السودانية

َوقال جيلي، خلال تصريحاته في الجلسة المغلقة في قمة الاتحاد الأفريقي في غانا، إن منظمة ايغاد سيستضيف خلال هذا الاسبوع الحالي، مؤتمرًا يضم الأطراف الرئيسية المشاركة في جهود السلام في السودان.

أعرب رئيس دولة جيبوتي ورئيس منظمة ايغاد، عن خطورة الوضع في السودان، قائلا :" لم تحقق جهود السلام المبذولة حتى الآن نتائج حاسمة، وكلما طال أمد القتال، ازداد خطر انهيار الدولة السودانية بشكل كامل، مما سيترتب عليه عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها”.

والجدير بالذكر أن يوم 15 أبريل 2023‪ اندلاع الحرب السودانية بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب ب"حميدتي"، أسفر عن مقتل ما يقرب من 15 الف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، بحسب ما ورد من الأمم المتحدة.