الدفاع الروسية: تحرير بلدة "إيفانو دارييفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة إيفانو دارييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة ايفانو داريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وسيطرت على مواقع أكثر فائدة".

وأضافت: أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 750 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة وست مركبات، كما تم تدمير عدد من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N" ومحطتي رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "AN/TPQ-50" و6 مستودعات ذخيرة".

وتابعت: "كما تمكنت قوات الشمال من صد ثلاث هجمات مضادة قامت بها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية رقم 42، وفرقة المشاة الآلية رقم 57، ولواء الهجوم الجوي رقم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 170 عسكريا".=

الخارجية الروسية: الرد على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيًا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن رد موسكو على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون قاسيًا.

وأضافت زاخاروفا -حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أنه طالما حذرت روسيا من أنها سترد بصرامة شديدة، موضحة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن كل بند حول كيفية الرد.

وفي سياق متصل وصفت زاخاروفا، مرور موارد الطاقة عبر أوكرانيا بـ"زر تلاعب" لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه كان ينبغي على الغرب وقف مثل هذه السياسة، ولكن في الواقع فعل الغرب العكس.