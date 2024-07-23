وزير الشباب والرياضة يُشيد بدور سفير مصر في فرنسا وعمله علي تذليل العقبات

ياسر رشاد - القاهرة - بعد حل أزمة بعض تأشيرات بعثة مصر في الأوليمبياد ..

توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر إلي السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، وذلك لحل أزمة تأخير إصدار بعض التأشيرات للبعثة المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه المختصين بالوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ووعد السفير الفرنسي في القاهرة بالعمل تنسيقًا وتعاونًا مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتذليل أي عقبات أخري، متمنيًا التوفيق للبعثة المصرية في باريس.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بدور سفير مصر في فرنسا علاء يوسف، وذلك لمتابعته المستمرة لجميع أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية، وتذليل كافة العقبات للبعثة.



وتواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، أمس وذلك لحل ازمة تاخير اصدار بعض التأشيرات للبعثة المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووجه وزير الشباب والرياضة للمختصين بالوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع افراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية، مشددا على اهمية تذليل كل العقبات للبعثة.

وقد بدات الوفود المصرية في الوصول لفرنسا استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 26 يوليو.