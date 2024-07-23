"النشرة": لا صحّة للحديث عن شحّ في الدولار وحجمه ارتفع في السوق اللبناني بنسبة 10% كحد أدنى

بعد تداول أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود انخفاض في حجم الدولار في السوق اللبناني، تابعت "النشرة" الملف حيث تبيّن ألّا شحّ في للدولار كما نُسب إلى صيارفة.

وأظهرت الأرقام أنّ حجم الدولار ارتفع في السوق اللبناني بنسبة 10% كحد أدنى عما كان عليه في فصل الشتاء بسبب توافد المغتربين إلى لبنان.

ويُشار إلى أنّ الدلالة على ازدياد حجم الدولار في السوق هو بيع الليرة التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي، التي رفعت حجم الاحتياطي بالدولار.

وتسمح الزيادة في الاحتياطي بالدولار للمصرف المركزي، والتي وصلت الى 10.277 مليار دولار لغاية منتصف الشهر الحالي، أن يمنع أي اهتزاز للاستقرار النقدي، بل هناك معلومات تقول إن وضع الليرة قابل للتحسن.

هذا، ومن المتوقع أن تصل الزيادة في الاحتياطي إلى أكثر من ملياري دولار قبل نهاية شهر آب، اي خلال عام لتولي حاكم مصرف لبنلن بالانابة وسيم منصوري حيث من المتوقع ان يصل الاحتياطي الى اكثر من 11 مليار دولار. مما يعني ان مصرف لبنان اظهر تعاطي غير مسبوق مع المسار النقدي كلل حتى الساعة بالنجاح رغم وجود مواجهات حدودية في الجنوب.