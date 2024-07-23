استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركية من منصبها على خلفية محاولة اغتيال دونالد ترمب

استقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل، بعد يوم من إقرارها بأن الجهاز فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكانت تشيتل تواجه دعوات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي للتنحي بعدما أصاب مسلح يبلغ 20 عاما المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي في 13 تموز في بنسلفانيا.