"رويترز": بايدن سيلتقي بعائلات الأسرى الأميركيين المحتجزين بغزة في وقت لاحق هذا الأسبوع

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، أن "بايدن سيلتقي بعائلات الأسرى الأميركيين المحتجزين بغزة في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وكان قد أكد الرئيس الاميركي جو بايدن انه سيواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة، في اتصال هاتفي مع مقر الحملة في ويلمنغتون حيث تتواجد كامالا هاريس.

وحول الانتخابات الرئاسية في اميركا، اوضح بايدن "اسمي لن يكون على بطاقات الاقتراع لكنني سأشارك بشكل كامل، وأنا مصمم على مواصلة العمل وسأظل ملتزما بالقيام بمهامي الرئاسية".

واردف الرئيس الأميركي "الانسحاب من السباق الرئاسي كان القرار الصائب، وسأفعل كل ما تريده أو تحتاجه كامالا هاريس مني".

وتابع "أريد أن تعلم كامالا هاريس أنني كنت دائما أساندها، وأعدها بأنني سأدعمها دائما".

ومساء الأحد، تخلّى بايدن (81 عاماً) عن سعيه لنيل ولاية ثانية بعدما تزايدت الضغوط عليه من كل حدب وصوب للإقدام على هذه الخطوة بسبب الشكوك المتزايدة - بما في ذلك داخل معسكره - حول مدى تأثر قدراته الذهنية بتقدمه في السنّ.

وهذا أول تطور تاريخي في الحملة الانتخابية الأميركية بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 تموز.