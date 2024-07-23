بو صعب: الحرب لن تكون من مصلحة أي جهة والحل لن يأتي إلا عبر المفاوضات الدبلوماسية

أكّد نائب رئيس مجلس النّواب النّائب ​الياس بو صعب​، خلال لقائه في مكتبه في المجلس سفير ألمانيا في ​لبنان​ كورت جورج شتوكل- شتيلفريد، ترافقه رئيسة قسم التّعاون التّنموي يوتا سيمون، أنّ "الحرب لن تكون من مصلحة أي جهة، وأنّ الحلّ الوحيد لن يأتي إلّا عبر المفاوضات بالطّرق الدّبلوماسيّة غير المباشرة"، مشيرًا إلى أنّ "ما يطرحه الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ سيكون مفتاحًا لهذا الحلّ، عندما يقرّر الإسرائيلي إنهاء الحرب الدّمويّة الّتي يشنّها على غزة".

وفي ملف ​النازحين السوريين​، حمّل بو صعب السّفير الألماني رسالةً إلى حكومة بلاده و​الاتحاد الأوروبي​ "لإيجاد حلّ سريع وجدّي في قضيّة النّازحين السّوريّين، إذ لا يجب إطلاق صفة النّازحين عليهم بعد اليوم، بل أصبح من الأفضل إطلاق عليهم صفة مهاجرين غير شرعيّين، إذ بات الهدف من وجودهم على الأراضي اللّبنانيّة محض اقتصادي"، مبيّنًا أنّ "لبنان يشهد ارتفاعًا في عدد الجرائم والمزيد من الفقر، ولا يمكنه تحمّل المزيد من الأعباء".

كما تناول النّقاش، بحسب بيان، "موضوع الاتفاق مع ​صندوق النقد الدولي​، ومسار إقرار القوانين الإصلاحيّة ضمن خطّة تنفيذ الاتفاق معه، والّتي لن تتحقّق إذا ما تمّ حفظ أموال المودعين وتحديد المسؤوليّات، وكذلك تمّ البحث في ملف الاستحقاق الرّئاسي".