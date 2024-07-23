كنعان: بوضع الوطن أولاً والحزب ثانياً نحدث الخرق السياسي ونفتح مسار الإصلاح

استقبل النائب إبراهيم كنعان في دارته في البياضة وفد الـ ATFL "أميريكان تاسك فورس فور ليبانون"، الذي يزور لبنان برئاسة السفير إد غبريال ضم نجاد فارس وشايان معوض، بحضور نائب رئيس محلس النواب الياس بو صعب والنواب وعدد من النواب.

لفت كنعان، الى أن "ATFL هي قلب لبنان النابض في أميركا، وقد استحقوا هذا اللقب عن جدارة بفعل عملهم وضغطهم بتصميم من أجل لبنان والمصلحة الوطنية اللبنانية".

ولفت الى أن "المجموعة النيابية اليوم في هذا اللقاء، والتي تضمّ نواباً من العديد من الكتل النيابية، همّها لبنان وهدفها لبنان، وعملها هو لوضع لبنان ومصلحته قبل مصلحة الكتل والأحزاب. وشعارنا هو (الوطن أولاً والحزب ثانياً)، وهكذا يمكن أن نحدث الخرق بال​سياسة​، ونعيد تفعيل المؤسسات الدستورية بدءاً من انتخاب رئيس، الى تشكيل حكومة جديدة، وفتح مسار الإصلاح المالي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي الذي لبنان بأمس الحاجة له".

وذكر أن "أصدقاء لبنان يعملون منذ سنوات من خلال "الأميركان تاسك فورس" على جسر الصداقة والقواسم المشتركة بين لبنان وأميركا، وهذا الجسر يشبه الجسر الذي شكّله لبنان عبر العصور، ويجب أن يعيد تشكيله وتجسيده بين الشرق والغرب. فإلى هذا الحدّ تشبه "الأميركان تاسك فورس" لبنان بدورها ومهمتها وعملها من أجل لبنان".

وبدوره، شكر غبريال كنعان على "استضافته وعلى دوره الوطني والتشريعي لمصلحة لبنان"، معتبراً أن "المجموعة تعمل بجهد لأنها تحب لبنان، وهي تعوّل على المشاركين في اللقاء ليكونوا شركاء في العمل من أجل لبنان، لردم الهوة الكبيرة".

وكشف أننا "عقدنا اجتماعات عدة خلال زيارتنا لبنان، ولمسنا جدية في التعاطي مع التطورات في الجنوب، وهناك جدية في البحث عن وسيلة لانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبراً أن "السبيل للوصول الى تفاهمات هي في حديث اللبنانيين مع بعضهم البعض".