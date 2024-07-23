أبو فاعور بحث مع كركي بملفات صحية واستشفائية والعلاقة بين مستشفى راشيا والضمان

زار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، المدير العام لـ"الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي" ​محمد كركي​، يرافقه مدير مستشفى راشيا الحكومي ياسر عمار، بحضور المدير الإداري للضّمان أسامة الزهيري وعماد أبو ابراهيم. وبحث أبو فاعور مع كركي في ملفّات صحيّة واستشفائيّة، والعلاقة بين مستشفى راشيا وصندوق الضّمان، لما فيه خير المواطنين وتسهيل معاملاتهم، والوصول إلى الخدمة الطبيّة اللّازمة.

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