"حزب الله": استهداف موقع المرج بصاروخ "بركان" وثكنة راميم بقذائف المدفعية الثقيلة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة موقع المرج بصاروخ "بركان"؛ أصابه إصابةً مباشرة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا ثكنة راميم (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليًّا قوات من لواء غولاني) بقذائف المدفعيّة الثّقيلة، وأصابوها إصابة مباشرة".
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