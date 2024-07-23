"حزب الله": استهداف موقع المرج بصاروخ "بركان" وثكنة راميم بقذائف المدفعية الثقيلة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الّذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة ‏موقع المرج بصاروخ "بركان"؛ أصابه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا ‏ثكنة راميم (مقر قيادي كتائبي تشغله حاليًّا قوات من لواء غولاني) بقذائف المدفعيّة الثّقيلة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة".