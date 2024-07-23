وزارة الشباب: كل ما ينشر من مغالطات قانونية وتحريضية تطال العمل الإداري لا يستند إلى اي أساس قانوني

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن "جميع ما يتم نشره وتداوله من مغالطات قانونية وتحريضية تطال العمل الإداري لا يستند إلى اي أساس قانوني".

ولفتت الوزارة، الى أنه "عملا بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يناط بالمديرة العامة بالتكليف الدكتورة فاديا نعيم حلال صلاحية توقيع جميع المعاملات التي تدخل ضمن صلاحياتها قانونا ومنها الافادات الادارية والمراسلات التي تصدر عن الوزارة. ان موضوع التحريض ومحاولة الشك بقانونية الوضع الإداري هو موضع متابعة وملاحقة امام الجهات الرقابية والقضائية المختصة".

واليوم، اصدر وزير الشباب جورج كلاس قرارا عين بموجبه الدكتور ناجي حمود مديرا عاما بالتكليف للمنشآت الرياضية، حرصا على تأمين سير العمل الإداري في المنشآت الرياضية التي تشهد حالا من الانهيار والإهمال وسوء الإدارة".