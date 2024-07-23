باسيل التقى السفيرة السويسرية وبحثا في تداعيات الحرب في غزة والجنوب

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في دارته في البياضة السفيرة السويسرية لدى لبنان ماريون ويشليت، في حضور النائب السابق إدي معلوف ومسؤول المتابعة في قسم العلاقات الديبلوماسية في "التيار" رامي منعم.

وبحث المجتمعان في تداعيات الحرب في غزة والجنوب وكيفية حماية لبنان، إضافة إلى سبل حل أزمة الشغور في رئاسة الجمهورية وموقف "التيار" وتحركاته في هذا الإطار.