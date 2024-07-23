شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار "جيمي" يغلق أسواق المال في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الإعصار جيمي

التحذير من الإعاصير

طوارئ في القلبين

الدمام - شريف احمد - علقت السلطات التايوانية العمل والدراسة وسوق الأسهم البالغة قيمتها حوالي 4ر2 تريليون دولار، مع اقتراب الإعصار جيمي من سواحل الجزيرة التي تتعرض لرياح قوية وأمطار غزيرة.وبحسب بيان للبورصة التايوانية، فقد تقرر وقف تداول الأسهم والعملات والسندات غدا الأربعاء.كما أصدرت السلطات التايوانية اليوم الثلاثاء تحذيرا من أن العاصفة القوية قد تؤثر على السكان في الجزيرة وألغت بعض الرحلات البحرية ورحلات الطيران الداخلي.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) لصناعة أشباه الموصلات قولها في بيان إن العمل في مصانعها يسير كالمعتاد.وأضافت الشركة التي تنتج الرقائق لصالح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل وشركة الرقائق نيفيديا إنها قامت بتفعيل نظم التحذير من الإعاصير المعتادة في كل مصانعها، ووضعت فرق الطوارئ في حالة استعداد.يأتي ذلك في حين أصدرت إدارة الطقس المركزية التايوانية تحذيرا لعدة مناطق في تايوان قبل وصول إعصار جيمي، وذلك في ظل استمرار الإعصار في التقدم نحو المياه شرق الجزيرة.وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن التحذير صدر صباحا بالنسبة لمناطق نيو تايبيه وييلان وهوالين وتايتونج بشرق تايوان، ما يعني أنه من المتوقع أن تكون هذه المناطق ضمن الإطار الخارجي للإعصار خلال 18 ساعة.وفي وقت صدور التحذير، كان الإعصار على بعد 470 كيلومترا جنوب شرق كايب الوانبي في أقصى جنوب تايوان.يذكر أن الإعصار جيمي بدأ اجتياح الفلبين خلال الأيام الأخيرة ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في الأجزاء الشمالية من جزيرة لوزون الرئيسية.