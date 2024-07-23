روسيا تتقدم في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيطر على قرية صغيرة أخرى في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث تتقدم قواته.

وقالت وزارة الدفاع إن قواتها سيطرت على "ايفانو داريفكا"، وهي قرية صغيرة.

تقع القرية على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال شرق مدينة باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية عام 2023.

ويواجه الجيش الأوكراني، الذي يعاني من نقص في العديد والعتاد، هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد على نحو ألف كلم، وخصوصا في الشرق حيث سيطرت القوات الروسية على العديد من البلدات الصغيرة في الأسابيع الأخيرة.