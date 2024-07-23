من هم المرشحون لنائب للرئيس الأميركي مع كامالا هاريس؟

ابوظبي - سيف اليزيد - تبدو كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، المدعومة من الرئيس جو بايدن والكثير من الشخصيات الديموقراطية البارزة، الأوفر حظرا لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، لكن عليها اختيار نائب يخوض معها الحملة.

يقوم اختيار نائب الرئيس على استراتيجية معقدة تشمل حسابات للفوز في ولايات رئيسية واستقطاب أصوات الناخبين المعتدلين أو أصوات النساء.

عملية الاختيار، التي تحتاج عادة أشهرا عدة، ستتم هذه المرة بسرعة لأن الثنائي سيظهر خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في 19 أغسطس المقبل.

في ما يأتي جولة على أسماء تطرح باستمرار.

- جوش شابيرو

يطرح اسم حاكم بنسيلفانيا، البالغ 51 عاما، بكثرة. من شأن اختيار جوش شابيرو أن يسهل للديمقراطيين الفوز في ولايته التي تضطلع بدور حاسم في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

فبنسيلفانيا هي واحدة من أهم "الولايات المتأرجحة" التي قد تمنح الفوز للديمقراطيين أو الجمهوريين بحسب الانتخابات، وتحسم نتيجة الاقتراع.

وشابيرو خطيب جيد ووسطي وقد هزم في انتخابات 2022 بأشواط منافسه اليميني الراديكالي المدعوم من دونالد ترامب.

وكان في السابق المدعي العام لبنسيلفانيا.

- مارك كيلي

بات العسكري ورائد الفضاء السابق، البالغ 60 عاما، يمثل ولاية أريزونا في مجلس الشيوخ منذ العام 2020. وأريزونا "ولاية متأرجحة" أيضا فاز بها جو بايدن في 2020 في مواجهة دونالد ترامب مع أصغر فارق في الأصوات بين المرشحين.

يناضل كيلي خصوصا من أجل ضبط الأسلحة النارية منذ أصيبت زوجته النائبة السابقة الديمقراطية غابي غيفوردز العام 2011 برصاصة في الرأس عن مسافة قريبة كادت تودي بها خلال تجمع علني.

- أندي بشير

أعيد انتخاب حاكم كنتاكي الديمقراطي، البالغ 46 عاما في نوفمبر الماضي، في هذه الولاية الجمهورية بامتياز.

وكانت كنتاكي صوتت لدونالد ترامب بنسبة 62 % في 2020 ويبدو من الصعب قلب النتيجة فيها. إلا ان اعتدال أندي بشير قد يساعد الديمقراطيين على الفوز في ولايات أخرى حيث أصوات الطبقة المتوسطة والشعبية أساسية وعلى رأسها بنسيلفانيا وميشيغن من ولايات "حزام الصدأ" وهي منطقة في شمال شرق الولايات المتحدة تأثرت جدا بانهيار الصناعة.

وردا على سؤال صباح الاثنين لمحطة "أم اس ان بي سي" حول احتمال أن يُختار نائبا للرئيس، اكتفى بشير بالقول "في حال طلب منكم أحد ذلك، ينبغي على الأقل الاستماع إليه".

- روي كوبر

يدير حاكم كارولاينا الشمالية، البالغ 67 عاما، "ولاية متأرجحة" أيضا خسر فيها جو بايدن العام 2020 بفارق نقطة مئوية واحدة في مواجهة ترامب.

وكان نائبا عن هذه الولاية، الواقعة على ساحل الولايات المتحدة الشرقي، منذ العام 1986 ومعروف عنه أنه لم يخسر أي انتخابات وفق وسائل الاعلام الأميركية.

وقد يقنع هذا الديمقراطي المعتدل الناخبين المستقلين باختيار معسكر اليسار.

وردا على سؤال لمحطة "أم اس ان بي سي" الاثنين، رفض كوبر التعليق داعيا إلى التركيز على ترشيح هاريس التي قدم لها دعمه الثابت.

- أسماء أخرى

من بين المرشحين الآخرين المحتملين لمنصب نائب الرئيس، غريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيغن فضلا عن غافن نيوسوم حكام كاليفورنيا، وويس مور حاكم ماريلاند وجاي بي بريتزكر حاكم إيلينوي وتيم والز حاكم مينيسوتا.

ويرد اسم وزير النقل بيت بوتيدجيج الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية في 2020 فضلا عن السناتور عن جورجيا رافاييل وارنوك.