بلينكن : بايدن سيواصل أداء مهام عمله خلال ما تبقي من فترة ولايته

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيواصل أداء مهام عمله خلال ما تبقي من فترة ولايته ؛ وذلك لحين تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير 2025.

وقال بلينكن - في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية : إن العمل مستمر من أجل محاولة تحقيق السلام في الشرق الأوسط والتعاطي مع الحرب في أوكرانيا..لافتا إلى أن بايدن ملتزم ببناء علاقات وشراكات مع الدول الحليفة مثل اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا بالإضافة إلى عدد من الدول مثل فيتنام وإندونيسيا.

وحول النائبة الحالية للرئيس الأمريكي كامالا هاريس..أشاد بلينكن بأدائها القيادي وصوتها القوي الذي يحظى بالاحترام داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

بلينكن: بايدن استعاد قيادة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الرئيس جو بايدن استعاد قيادة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وحقق إنجازات تاريخية كرئيس للبلاد.

وقال بلينكن ـ في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، "لقد كان ولا يزال شرفا في حياتي أن أعمل لدى الرئيس جو بايدن على مدار الـ 22 سنة الماضية، وأتطلع إلى البناء على سجل الرئيس بايدن خلال الأشهر الستة المقبلة".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أمس أنه لن يترشح في الانتخابات الأمريكية، معلنا تأييده لترشح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية .