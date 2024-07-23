الكنيست الإسرائيلي: الليكود يتفوق على معسكر الدولة في استطلاع معاريف الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - انتخابات الكنيست الإسرائيلي .. ارتفع عدد مقاعد حزب الليكود، وهو الحزب الرئيسي في يمين وسط الطيف السياسي بإسرائيل، إلى 21 مقعدا بالكنيست رغم تفوق حزب معسكر الدولة بمقعدين، بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، وقد كان السؤال كالتالي: "إذا أجريت انتخابات كنيست جديدة اليوم، لمن ستصوت؟".

حزب الليكود ينافس على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة

ويواصل الليكود، الذي ارتفعت حصته إلى 21 مقعدا، تضييق الفجوة بينه وبين حزب الدولة، الذي وصل عدده إلى 23 مقعدا، ومن بين الأحزاب العربية، خسر حزب الجمعية الوطنية مقعد واحدا، وفاز حزب جبهة التغيير بمقعد، يأتي ذلك عقب التغييرات التي طرأت هذا الأسبوع وأدت لتراجع المعارضة إلى 59 مقعدا.

بيني غانتس

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه بعد إعلان يوسي كوهين عدم دخوله السياسة في الوقت الحالي، يتراجع حزب "اليمين المتحد" الذي يضم أفيجدور ليبرمان ونفتالي بينيت وأييليت شاكيد وجدعون ساعر، بـ3 مقاعد لرئاسة الوزراء.

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

وبحسب الاستطلاع الحالي، فحتى لو كان حزب اليمين الجديد هو الأكبر، فإن الائتلاف الذي يقوده (بدون الأحزاب العربية) ينل 60 مقعدا فقط - مما يجعل من المستحيل تشكيل حكومة.

وجاءت الإجابات ردا على سؤال طرحته الصحيفة الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني: لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة، لمن ستصوت؟ كانت الإجابات كالتالي: معسكر الدولة 23 (24 في الاستطلاع السابق)، الليكود 21 (20 سابقًا)، إسرائيل بيتنا 14، يش عتيد 13، عوتسما يهوديت 10، الديمقراطيون 9، شاس 9 يهودية التوراة 7 ، حداش تعال 6 (5 سابقًا) ريام 4 (5 سابقًا)، الصهيونية الدينية 4.

وحصلت كتلة الائتلاف على 51 مقعد، بينما جاءت حصيلة كتلة المعارضة إلى 59 مقعدا، والأحزاب العربية 10، وردا على سؤال، إذا كان في انتخابات الكنيست المقبلة حزب يميني موحد، يشارك فيه ليبرمان وبينيت وشاكيد وساعر، و باقي الأحزاب لم تتغير، لمن ستصوت؟ - وكانت الإجابات: حزب اليمين المتحد 24، الليكود 20، معسكر الدولة 18، يش عتيد 11، عوتسما يهوديت 10، شاس 9، الحزب الديمقراطي 7، الحورة اليهودية 7، حداش تعال 6، ريام 4، الصهيونية الدينية. 4.

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

بينما جاءت إجابات الرأي العام الإسرائيلي على سؤال هل تؤيد أم تعارض عودة المختطفين من غزة وفق خطة نتنياهو – كانت الإجابات: يؤيد 54%، يعارض 24%، لا أعرف 27% .

وشارك في الاستطلاع، الذي أجري يومي 16 و17 يوليو لعام 2024، 502 شخصًا، يشكلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل، من سن 18 عامًا فما فوق، من اليهود والعرب.