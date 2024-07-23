رئيس العراق يؤكد ضرورة توحيد الموقف الدولي لوقف العدوان على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة توحيد الموقف الدولي والسعي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومساندة الجهود المبذولة لانتشال الأوضاع الإنسانية ووقف الانهيار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين، وكذلك ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبما يدعم الاستقرار في المنطقة بشكل عام.

وذكر بيان للرئاسة العراقية - نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي والوفد المرافق له، حيث تم التطرق إلى القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى استعراض مشاركة الدول الصديقة والشقيقة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات؛ حيث أكد الرئيس العراقي أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة آفة المخدرات، التي تهدد أمن واستقرار الدول ومستقبل أبنائها.

وأشار الرئيس رشيد إلى العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين العراق ولبنان، مؤكدا دعم العراق للبنان في مختلف المجالات، وضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالحها وتطلعاتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.

من جانبه، أعرب مولوي عن شكره لمواقف العراق تجاه لبنان، واحتضان بغداد للمؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع العراق في الجوانب الأمنية والاستخبارية، وبما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.

وفي السياق، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن الحكومة تعمل على وضع خطط شاملة لإعادة تأهيل المصانع وجذب المستثمرين لوجود فرص متكافئة وواعدة للشركات من أجل الاستثمار في العراق من خلال المشاريع الحيوية والتنموية، خصوصا وأن العراق يتمتع اليوم بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وذكرت الرئاسة العراقية أن الرئيس رشيد استقبل سفيرة ألمانيا الاتحادية كريستين هوهمان، والقائم بأعمال هولندا لاتيتيا فان آش، والقائم بالأعمال الكندية ماري تريزيه هلال، إضافة إلى المستشار السياسي لسفارة المملكة المتحدة آنجوس كلاريكسون؛ حيث أكد الرئيس العراقي سعي بلاده لتطوير علاقاته بشكل إيجابي مع مختلف دول العالم مستندا إلى الاستقرار الذي يشهده على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

بدورهم، عبّر ممثلو البعثات الدبلوماسية عن سعادتهم بالتطور في العراق، مؤكدين حرص بلدانهم على دعم استقرار العراق وتوسيع آفاق التعاون معه في مختلف المجالات.