حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابات مؤكدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله أنه نفذ "هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات ‏من لواء غولاني واستهدفت المسيرات أماكن تموضع الضباط والجنود، وحققت فيهم ‏إصابات مؤكدة". ‏

واعلن الجيش الإسرائيلي إنه رصد سقوط عدة صواريخ في مرغليوت وكريات شمونة شمال إسرائيل بدون تسجيل إصابات.

في السياق ذاته، كشف جيش الاحتلال عن أن طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو استهدفت سيارة بها عناصر لحزب الله في منطقة شقرا جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل اعلام بوقوع انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مشيرة إلى استهداف قصف بالقذائف الحارقة بلدة مركبا جنوبي لبنان.

اعلام عبرى : إصابة موظفين اثنين من وزارة الدفاع في انفجار عبوة ناسفة قرب كيبوتس ميراف شمال الضف

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن انفجار عبوة ناسفة وقع قرب كيبوتس ميراف في شمال الضفة الغربية، أسفر عن إصابة موظفين اثنين من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذكرت القناة في تقريرها أن الحادث وقع أثناء قيام الموظفين بأعمال ميدانية في المنطقة. وأضافت أن فرق الطوارئ والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفى وتقديم العناية الطبية اللازمة.