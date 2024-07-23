استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية على خلفية محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي شيتل استقالتها، اليوم الثلاثاء، على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بإجابات لما حدث بمحاولة اغتيال الرئيس السابق، ولفشل جهاز الخدمة السرية بالتعامل مع أمن الرئيس السابق.

وقال رئيس مجلس النواب إنه سيتم تشكيل لجنة من الجمهوريين والديمقراطيين للتحقيق بمحاولة اغتيال ترامب.

كذلك لفت إلى أن إجابات هاريس غير مقبولة ولا تكفي، وأنه يجب محاسبتها وستطرح عليها أسئلة.

وأضاف أن سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كارثية، مشيراً إلى ضرورة إقالة هاريس من منصبها أو التنحي عنه.

وأكد أن أميركا بحاجة إلى قيادة قوية، وأنه إذا لم يكن بايدن لائقا للترشح فهو غير لائق للرئاسة، مشيراً إلى أن أميركا قادرة على مجابهة التحديات رغم الظروف الحالية.

أقرت بفشلها

وكانت قد أقرت أمام الكونغرس، أمس الاثنين، بفشلها هي وجهازها حينما أصاب شخص المرشح الجمهوري دونالد ترامب في محاولة اغتيال خلال فعالية لحملته يوم 13 يوليو في ولاية بنسلفانيا.

وقالت تشيتل "لقد فشلنا. بصفتي مديرة لجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، أتحمل كامل المسؤولية عن أي زلة أمنية"، وذلك خلال حديثها في شهادة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب. وتواجه تشيتل دعوات من الجمهوريين لإقالتها.

كما أضافت تشيتل "محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو هي أبرز فشل في عمليات الخدمة السرية منذ عقود".

يذكر أن تشيتل قاومت الدعوات إلى استقالتها التي وجهها جمهوريون بارزون منهم جونسون وميتش مكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.