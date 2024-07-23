الرئيس العراقي يستعجل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

ياسر رشاد - القاهرة - استعجل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، البرلمان لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب .

وقال الرئيس رشيد - في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - "ندعو الأخوات والأخوة ممثلي الشعب إلى تفعيل دورهم في انتخاب رئيس لمجلس النواب وبأسرع وقت ممكن من أجل مواصلة الدور التشريعي والرقابي بما يخدم تطلعات الشعب".

وكان مجلس النواب العراقي في أخفق في انتخاب رئيس للمجلس خلال جلسة الـ 18 من شهر مايو الماضي، بعدما قررت المحكمة الاتحادية بالعراق، في نوفمبر 2023، إنهاء عضوية كل من رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في الـ 14 من نوفمبر.

وزير الداخلية الكويتي يتوجه إلى العراق للمشاركة بمؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات

توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى العراق في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات 2024.

وتنطلق في وقت لاحق اليوم أعمال المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزاري برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بمشاركة وفود من كل من مصر والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران ولبنان ، فضلا عن العراق.

ويبحث مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات جهود مكافحة المخدرات وسبل التنسيق والتعاون بين دول الإقليم للحد من آثارها الخطرة.