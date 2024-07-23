الصحة العالمية تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء تفشي شلل الأطفال في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث تفش لفيروس شلل الأطفال في غزة التي تمزقها الحرب، فيما بدأت إسرائيل بالفعل في تطعيم قواتها ضد المرض.

وقال أياديل ساباربيكوف ممثل لمنظمة الصحة العالمية في القدس إنه "قلق لأقصى حد إزاء حدوث تفش في غزة"، بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي في المنطقة التي يمزقها الصراع.

وأوضح ساباربيكوف إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، لكن انقطاع إمدادات المياه العذبة وعدم التخلص من النفايات وتردي النظام الصحي في غزة ترك السكان معرضين للإصابة بالمرض.

وذكر ساباربيكوف، وهو خبير صحة عامة يرأس فريق الاستجابة بمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، أن مئات الأشخاص يشتركون في مرحاض واحد في المخيمات المؤقتة، بينما يعيش السكان في غزة على أقل من لترين من الماء يوميا.

وأشار ساباربيكوف إلى أن العينات الإيجابية قد تكون نتجت عن "فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح"، وهي سلالة ضعيفة من الفيروس يمكن أن تنتشر في مناطق النزاعات حيث تنخفض مستويات إعطاء جرعات التطعيم.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق في مصدر الفيروس بالتحديد في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تصيغ السلطات والمؤسسات المحلية مثل منظمة الصحة العالمية توصيات لتنظيم حملة تطعيمات في غزة بحلول يوم الأحد المقبل.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ في نقل التطعيمات إلى المنطقة.

وأفاد الجيش بتوصيل 300 ألف جرعة منذ اندلاع الحرب الجارية في قطاع غزة، بعد الهجمات المباغتة التي شنتها حركة (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر.