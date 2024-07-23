بيان من معهد الفلك بشأن أنباء "تسونامي البحر المتوسط".. ورسالة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

علق الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن إمكانية حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف رابح، خلال بيان صحفي، بأن مركز الزلازل التابع للمعهد ووحدات الرصد له المنتشرة في كل ربوع الجمهورية لم ترصد أي نشاط زلزال خصوصا في الساحل الشمالي.

وأكد عميد المعهد أن وحدات رصد مركز الزلازل لم ترصد أي نشاط للزلازل في البحر المتوسط بخلاف معدلاتها الطبيعية.

وأهاب المعهد المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات وما يصدر من وسائل الإعلام وأخذ المعلومات من مصدرها وأن المعهد سيصدر أية بيانات إعلامية حالة وجود تغير في معدلات النشاط الزلزالي بالبحر الأبيض المتوسط.