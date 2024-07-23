هشّم رأسه بـ"شاكوش".. الإعدام شنقّا لقاتل والده في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد بإجماع الآراء، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المُدان بقتل والده، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إحالة أوراق قضية بالجلسة السابقة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، وأشرف عبيد، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير رضا،

وترجع أحداث الجريمة إلى شهر سبتمبر 2023 في نطاق قسم شرطة الضواحي، باتهام المدعو "إبراهيم.ن.ع" 21 عامًا، عاطل، بقتل والده عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما تعدى عليه بـ"شاكوش" على رأسه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وشهدت الجلسة الماضية تنازل والدة المتهم "زوجة المجني عليه" عن حق زوجها، كما استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة للمتهم، واستمعت لمرافعة الدفاع عن المتهم.