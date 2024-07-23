كاتس: لن نوقف الحرب على غزة دون إعادة الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إسرائيل لن توافق أبدا على وقف الحرب دون تحرير كل الأسرى.

كان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، صرح اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 130 غارة وقصفًا على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية في المدينة أمس.

وأفاد المكتب الإعلامي، أن عمليات القصف طالت 190 منزلًا ومبنى سكنيًا في شرقي خان يونس.

وأعلن المكتب الإعلامي، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية استشهد 89 شخصًا وأصيب 263 آخرون إضافة إلى 68 مفقودا جراء العدوان الإسرائيلي على محافظة خان يونس.

وأدان المكتب الإعلامي، استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر المروعة ضد المدنيين والنازحين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.