قرار جديد بشأن مجدي شطة في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة مطرب المهرجانات مجدي شطة إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بمنطقة المرج بالقاهرة.

وكانت قررت جهات التحقيق بالقاهرة في وقت سابق، إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة بمنطقة المرج.

وكشف السجل الجنائي لمؤدي المهرجانات مجدي مختار وشهرته مجدي شطة، وكانت أول تلك القضايا التي حملت رقم 905 لسنة 2020 حصر رقم 1924 لسنة 2020 المرج عدم ارتداء كمامة والمقضي عليه فيها غيابيًا بالحبس 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه.

كما سبق اتهامه في القضية رقم 8348 لسنة 2020 المطرية تبديد، وقضية أخرى حملت رقم 1113 لسنة 2020 العلمين تبديد.