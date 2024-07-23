بوليتيكو: هاريس تعتقد أن واشنطن يجب أن تكون أكثر صرامة مع نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقل موقع بوليتيكو الأمريكي عن مصدر مقرب من مكتب كامالا هارس نائبة الرئيس جو بايدن والمرشحة المحتملة لرئاسة أمريكا قوله، إن هاريس تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر صرامة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إسرائيل لن توافق أبدا على وقف الحرب دون تحرير كل الأسرى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 130 غارة وقصفًا على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية في المدينة أمس.

وأفاد المكتب الإعلامي، أن عمليات القصف طالت 190 منزلًا ومبنى سكنيًا في شرقي خان يونس.

وأعلن المكتب الإعلامي، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية استشهد 89 شخصًا وأصيب 263 آخرون إضافة إلى 68 مفقودا جراء العدوان الإسرائيلي على محافظة خان يونس.

وأدان المكتب الإعلامي، استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر المروعة ضد المدنيين والنازحين، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.