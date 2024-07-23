أعلن عنه خلال انسحابه.. بايدن: سألقي خطابًا على "الأمة الأمريكية" غدا الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيلقي خطابا على "الأمة الأمريكية" مساء غد الأربعاء من المكتب البيضاوي.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه سيستعرض خلال الخطاب ما ينتظر الأمريكيين خلال الفترة المقبلة، وكذا كيفية إنهاء ولايته الرئاسية الحالية.

وكان الرئيس بايدن، أشار في خطاب إعلان انسحابه من السباق الرئاسي، إلى أنه سيلقي خطابا يوضح فيه أسباب انسحابه سياسته خلال ما تبقى من فترة ولايته الرئاسية.

وأوضح بايدن في خطابه أنه "سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري".

وذكر أنه "في الوقت الحالي، أود أن أعرب عن أعمق امتناني لجميع الذين عملوا بجد لرؤيتي أُعاد انتخابي، أشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على كونها شريكًا استثنائيًا في كل هذا العمل، وأعبر عن تقديري العميق للشعب الأمريكي على الثقة التي وضعتوها في".

وأوضح أن "أعتقد اليوم كما كنت دائمًا: أنه لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا فعله عندما نعمل معًا، يجب علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأمريكية".