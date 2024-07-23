سكة حديد بين السعودية والكويت تنطلق في 2026

وافقت لجنة إدارة المشروع بين السعودية والكويت على نتائج دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية والاجتماعية لمشروع الربط السككي بين البلدين، والذي يهدف إلى نقل الركاب والبضائع.

وكشفت مصادر أن العمل يجري حالياً على طرح المشروع لـ«التصميم الأولي» قريباً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وسيتم دعوة شركات عالمية للمساهمة في هذه المرحلة.

البداية في 2026

وأوضحت المصادر أن التنفيذ الفعلي للمشروع سيبدأ في عام 2026، مشيرة إلى أن الزيارات واللقاءات المتبادلة المستمرة بين السعودية والكويت بشأن الأعمال المقبلة، إلى جانب تفقد موقع المشروع، تعمل على معالجة أي معوقات.

وأشار المصدر إلى أن القطار من المنتظر أن ينقل 3300 راكب يوميا بواقع 6 رحلات ذهابا وإيابا، ويقطع مسافة نحو 500 كيلومتر في ساعة و40 دقيقة بسرعة عالية.

وستكون أسعار تذاكر رحلات القطارات بين البلدين في متناول الجميع، وتنافس السفر بالطائرة والسيارة من حيث السرعة والتكلفة.

وأكد المصدر الرغبة في تسريع هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه تعزيز الروابط السككية المستدامة والتكامل الاقتصادي والتجارة بين البلدين.

مشروع منفصل

وفيما أكدت المصادر أن الربط الكويتي السعودي منفصل عن مشروع الربط الخليجي، أفادت بأن السكة الحديدية ستنطلق من منطقة الشدادية في الكويت وتمتد إلى الرياض.

وبحسب الخطة الموضوعة للمشروع، من المتوقع إنجازه خلال أربع سنوات، وهو جزء من سلسلة مشاريع كويتية سعودية تهدف إلى التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.