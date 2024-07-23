الإبراهيم: على G20 الاستفادة من المنظمة العالمية للمياه

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، في جلسة «ضمان الوصول إلى المياه» خلال الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية والمقام في مدينة ريو دي جانيرو.

وقال الإبراهيم في كلمته: إن نقص موارد المياه العذبة المتاحة وخدمات الصرف الصحي يعيق التنمية البشرية من خلال التسبب في مخاطر صحية شديدة تشمل الأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف وسوء التغذية وعدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيودًا كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي، كما أن ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة، بل هو حق للإنسان، ويعكس أهمية أهداف التنمية المستدامة.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه، والتي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حيث ستعمل كمنصة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل وتوجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أهمية، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية مع وضع حلول مبتكرة استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالوصول للمياه.

وأكد الإبراهيم وجوب الاهتمام بمستوى القضايا المطروحة المتعلقة بالمياه ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين، مع مواصلة الحوار السنوي حول المياه الذي بدأته رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، والاستفادة من المنظمة العالمية للمياه كمنصة لوضعنا على المسار الصحيح لضمان الوصول الشامل إلى المياه.