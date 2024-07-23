الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنوب نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائم الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية مادما، جنوب نابلس، وبلدة بيت فوريك شرقا، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات، وقامت بتفتيش عدد من المنازل، والعبث بمحتوياتها، فيما لم يبلغ عن اعتقالات.

إلى ذلك، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرقا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

استشهد طفل من بلدة بلعا شرق طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين.

وذكرت مصادر محلية من بلدة بلعا لمراسلتنا، أن الطفل سيف زياد علي اعمير (13 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال في الصدر في 11 تموز/يوليو الجاري، خلال زيارته لمنزل جده في بلدة ميثلون جنوب جنين، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لخطورة حالته، وأعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته مساء اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حينها بلدة ميثلون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استشهد خلالها الطفل

علي حسن علي ربايعة (15 عاما) من البلدة، كما أصيب الطفل اعمير وشابين وطفل آخرين.

وباستشهاد الطفل اعمير يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء إلى ستة، بعد استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة وابنتها في مخيم طولكرم.