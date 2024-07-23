وزير خارجية بيلاروسيا يصل بيونج يانج للقاء مسئولين كوريين شماليين بارزين

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وزير خارجية بيلاروسيا مكسيم ريجينكوف، اليوم الثلاثاء، إلى بيونج يانج في زيارة من المتوقع أن يبحث خلالها مع المسئولين الكوريين الشماليين سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين البلدين وروسيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن ريجينكوف وصل إلى بيونج يانج قادما من بكين وكان في استقباله مجموعة من المسئولين الكوريين الشماليين البارزين من بينهم نائب وزير الخارجية كيم جونج جيو، وذلك وفقا لمقطع فيديو نقلته وسائل إعلامية مختلفة.

ومن المتوقع أن يلتقي ريجينكوف خلال زيارته لبيونج يانج نظيره الكوري الشمالي تشوي سون هوي ومسئولين آخرين.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة ريجينكوف إلى بيونج يانج - التي جاءت تلبية لدعوة من وزارة خارجية كوريا الشمالية - ثلاثة أيام.

ولم تكشف بيلاروسيا أو كوريا الشمالية عن القضايا المتوقع بحثها خلال زيارة ريجينكوف لبيونج يانج .. إلا أنه بالنظر إلى العلاقات العميقة بين البلدين مع روسيا، يرى الخبراء أن هذه الزيارة ستركز على الأرجح على بناء التعاون بين الدول الثلاثة للتعامل بشكل أفضل مع نزاعاتهم المنفصلة مع الغرب.

وتعاني الدول الثلاث من العقوبات الغربية والعزلة الدولية المتزايدة - كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي وروسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وبيلاروسيا بسبب دعمها لروسيا وانتخابات عام 2020 التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.