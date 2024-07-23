الكتلة الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي تعلنان دعم كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي تشاك شومر، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، دعمها لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال شومر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حكيم جيفري وفقا لما أوردته قناة الحرة الأمريكية، إنه يقدم الدعم الكامل لترشح كامالا هاريس لمنصب الرئاسة الامريكية، مشيرا إلى أن هاريس لديها سجل حافل وراء ترشحها، قائلا: "سنسعى للتأكد من أن دونالد ترامب لن يصبح الرئيس".

من جانبه، أكد جيفري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسجله التاريخ كأهم رئيس للولايات المتحدة على الاطلاق، وأنه اتخذ القرار المتمثل في مد الشعلة إلى نائبته كاميلا هاريس القادرة والمستعدة على قيادة البلاد نحو المستقبل.

وقال إن ترشح كامالا هاريس أدخل الحماس لدى الديمقراطيين والأمة ككل، مشيرا إلى أن هاريس فازت بالترشح من القاعدة إلى القمة وليس العكس، وأنها قادرة على بناء اقتصاد يجعل الحياة سهلة لكل أمريكي.

البيت الأبيض: فحوص بايدن لفيروس كورونا جاءت سلبية

أعلن البيت الأبيض، أن فحوص الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكشفت مصادر طبية أمريكية، عن انتهاء أعراض كورونا التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي بايدن قد يعود للبيت الأبيض اليوم بعد انتهاء فترة عزله بسبب الإصابة بفيروس كورونا لكنه سيلتقي نتنياهو الخميس المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيلقي خطابا من المكتب البيضاوي مساء غد حول الفترة المقبلة وكيفية إنهاء ولايت.

استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية على خلفية محاولة اغتيال ترامب

قدمت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي شيتل استقالتها، اليوم الثلاثاء، على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بإجابات لما حدث بمحاولة اغتيال الرئيس السابق، ولفشل جهاز الخدمة السرية بالتعامل مع أمن الرئيس السابق.

وقال رئيس مجلس النواب إنه سيتم تشكيل لجنة من الجمهوريين والديمقراطيين للتحقيق بمحاولة اغتيال ترامب.

كذلك لفت إلى أن إجابات هاريس غير مقبولة ولا تكفي، وأنه يجب محاسبتها وستطرح عليها أسئلة.

وأضاف أن سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كارثية، مشيراً إلى ضرورة إقالة هاريس من منصبها أو التنحي عنه.

وأكد أن أميركا بحاجة إلى قيادة قوية، وأنه إذا لم يكن بايدن لائقا للترشح فهو غير لائق للرئاسة، مشيراً إلى أن أميركا قادرة على مجابهة التحديات رغم الظروف الحالية.

أقرت بفشلها

وكانت قد أقرت أمام الكونغرس، أمس الاثنين، بفشلها هي وجهازها حينما أصاب شخص المرشح الجمهوري دونالد ترامب في محاولة اغتيال خلال فعالية لحملته يوم 13 يوليو في ولاية بنسلفانيا.

وقالت تشيتل "لقد فشلنا. بصفتي مديرة لجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، أتحمل كامل المسؤولية عن أي زلة أمنية"، وذلك خلال حديثها في شهادة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب. وتواجه تشيتل دعوات من الجمهوريين لإقالتها.

كما أضافت تشيتل "محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو هي أبرز فشل في عمليات الخدمة السرية منذ عقود".

يذكر أن تشيتل قاومت الدعوات إلى استقالتها التي وجهها جمهوريون بارزون منهم جونسون وميتش مكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.