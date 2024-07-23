استشهاد طفل برصاص الاحتلال من طولكرم مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد طفل من بلدة بلعا شرق طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين، وفقا ل"وفا".

وذكرت مصادر محلية من بلدة بلعا لمراسلتنا، أن الطفل سيف زياد علي اعمير (13 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال في الصدر في 11 يوليو الجاري، خلال زيارته لمنزل جده في بلدة ميثلون جنوب جنين، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لخطورة حالته، وأعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته مساء اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حينها بلدة ميثلون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استشهد خلالها الطفل علي حسن علي ربايعة (15 عاما) من البلدة، كما أصيب الطفل اعمير وشابين وطفل آخرين.

وباستشهاد الطفل اعمير يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء إلى ستة، بعد استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة وابنتها في مخيم طولكرم.