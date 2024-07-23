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الأمم المتحدة: 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس

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ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس جنوب قطاع غزة خلال يوم واحد فقط، وفقًا لـ"وفا".

وأشار دوجاريك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن كل "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تقلب حياة الناس رأساً على عقب".

وأكد أن "أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت قصير جدًا عن طريق إرسال منشورات قبل الهجوم "يزيد من المخاطر على حياة الناس".

وذكر دوجاريك أن 150 ألف شخص اضطروا للنزوح من خان يونس خلال أمس الاثنين فقط.

ولفت إلى أن "الناس اضطروا إلى الفرار دون أن يأخذوا أي شيء معهم"، مبيناً عدم وجود بنية تحتية في المناطق التي توجه إليها النازحون.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي أمس أوامر للمواطنين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي غربي المدينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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