وزير الصحة: نستهدف استفادة 85% من المصريين بالتأمين الصحي خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وضع خطة طموحة حتى تصل التغطية الصحية الشاملة لنحو 85% من سكان مصر خلال السنوات الثلاث سنوات المقبلة، في خطوة تعكس سعي الحكومة لتحسين الخدمات الصحية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح عبد الغفار، في حواره مع برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن نظام التأمين الصحي المعمول به في مصر منذ عام 1964 يغطي فئات معينة ومحددة من المواطنين، كالعاملين بالقطاع الحكومي والطلاب حتى سن الدراسة الجامعية، ولكنه لا يشمل أفراد أسرهم.

وأكد عبدالغفار أنه مع الخطط الجديدة، تهدف الوزارة شمول أعداد إضافية من المواطنين لتصل إلى 85% من مجموع سكان مصر الذين يقدر عددهم بحوالي 106 مليون نسمة.

وأضاف الوزير، أن الخطة المعدة لهذا الغرض تهدف إلى إدراج المشتركين الجدد في منظومة التأمين الصحي بما يسهم في تحقيق التغطية الشاملة لكل الفئات وأفراد الشعب المصري دون استثناء.

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 69 مليون مواطن مشمولين بنظام التأمين الصحي الحالي، وتهدف الخطط الجديدة إلى رفع هذا الرقم ليقترب من معدل التغطية الشامل بنسبة 85%.